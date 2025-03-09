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Diyarbakır'da 22 yaşındaki genç kadını öldüren zanlı yakalandı

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Diyarbakır'da bir kafede arkadaşıyla otururken silahlı saldırıya uğrayan ve hayatını kaybeden genç kızın katil zanlısı yakalandı.

Diyarbakır'da bir kafede arkadaşıyla otururken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden genç kızın katil zanlısı yakalandı.

Diyarbakır'da Urfa Bulvarı üzerinde bulunan Ninova Park AVM içerisindeki Starbucks'a dün akşam saatlerinde gelen B.A. (26), içeride oturan arkadaşları Merve Nur Yararlık (22) ve S.K.'ye (21) ateş açmış, açılan ateş sonucu Yararlık hayatını kaybetmişti.

KATİL ZANLI YAKALANDI

Merve Nur Yararlık'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından sabah toprağa verilirken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Pirinçlik mevkiinde yakalanan katil zanlısı B.A. gözaltına alındı.

Şüpheli ilk beyanında, olayın arkadaşlar arasındaki küfürleşmeden kaynaklandığını, S.K.'ya yönelik ateş ettiğini, istemeden Merve Nur'u vurduğunu ifade etti. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Diyarbakır'da 22 yaşındaki genç kadını öldüren zanlı yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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