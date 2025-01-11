Diyarbakır'da 21 Yıldır Aranan Zanlı Yakalandı

Diyarbakır'da 21 yıldır aranan zanlı JASAT tarafından yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik planlı ve titiz çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "adam öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve 1. fıkrada yazılı fiilleri iki ya da daha çok kişinin toplu olarak işlemesi" suçundan 12 Kasım 2004 tarihinden itibaren aranan T.B.'nin yakalandığı, yakalanan şahsın çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı kaydedildi. - DİYARBAKIR