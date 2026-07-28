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Diyarbakır'da Jandarmadan Büyük Uyuşturucu Operasyonu

Diyarbakır'da Jandarmadan Büyük Uyuşturucu Operasyonu
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Diyarbakır’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 144 kilo esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 144 kilo esrar ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyon düzenlendi. İcra edilen operasyonlarda 20 olay meydana gelirken 35 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Yapılan operasyonlar neticesinde 144 kilo toz esrar maddesi, 9 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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