Diyarbakır'da 13 Katlı Binada Yangın: Mahsur Kalanlar Tahliye Edildi

Diyarbakır'da 13 Katlı Binada Yangın: Mahsur Kalanlar Tahliye Edildi
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan kişiler tahliye edildi. 17 kişi dumandan etkilendi, yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı binada çıkan yangında mahsur kalanlar tahliye edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Olay, Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde bulunan Rojava sitesindeki apartmanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 13 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalan vatandaşlar yoğun uğraşlar sonucu tahliye edildi.

Olayda 3'ü ağır olmak üzere 17 kişinin dumandan etkilendiği öğrenilirken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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