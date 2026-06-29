Diyarbakır'da aranan 124 kişi yakalandı

Diyarbakır'da aranması bulunan 124 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan "asayiş ve diğer suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile operasyonların icra edildiği bildirildi. Açıklamada, aralarında gece vakti yol kesmek suretiyle ya da konut veya işyerinde yağma, kasten öldürme, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu, 2 yıl altı ila 20 yıl üzeri hapis cezası bulunan 124 kişinin yakalanıp adli makamlara sevk edildiği belirtildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı