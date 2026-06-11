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Diyarbakır'da 12 yaşındaki çocuk, serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Diyarbakır'da 12 yaşındaki çocuk, serinlemek için girdiği gölette boğuldu
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 12 yaşındaki Yunus İdris Demiroğlu, serinlemek için girdiği gölette boğularak hayatını kaybetti. Aile hastane önünde sinir krizi geçirdi.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 12 yaşındaki çocuk, serinlemek için girdiği gölette boğuldu.

Olay, Ergani ilçesi İncehıdır Mahallesi Sultantepe mezrasında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte bölgeye giden 12 yaşındaki Yunus İdris Demiroğlu, serinlemek için gölete girdi. Demiroğlu'ndan bir süre haber alamayan ailesi, çocuklarının suda çırpındığını gördü. Aile üyeleri tarafından sudan çıkarılan Yunus İdris Demiroğlu, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aile üyeleri hastane önünde sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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