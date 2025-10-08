Haberler

Diyarbakır'da 11 Düzensiz Göçmen Kamyonette Yakalandı

Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonda, kamyonetin fan ve klima düzeneği içerisinde gizlenmiş 11 düzensiz göçmen yakalandı. 2 kişi tutuklandı, göçmenler geri gönderme merkezine teslim edildi.

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, kamyonetin fan ve klima düzeneğinin içerisinde 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Diyarbakır Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından 1 Ekim 2025'te kamyonet tipi araç içerisinde yapılan aramada fan ve klima düzeneğinin bulunduğu gizli bölme tespit edildi. Gizli bölmeden 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanırken araca el konuldu. Göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen 2 çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Şanlıurfa Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - DİYARBAKIR

