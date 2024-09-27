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Diyarbakır'da 10 Hırsızlık Olayına Karışan Şahıs Polisi Aldatamadı

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Diyarbakır'da yapılan film gibi operasyonda, 10 farklı hırsızlık olayına karışan bir zanlı, kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, 12 metre yüksekten atlayarak kaçmaya çalıştı fakat hırsızlık ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Diyarbakır'da 10 farklı hırsızlık olayına karışan şahıs film gibi operasyonla yakalandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, 10 farklı hırsızlık olayına karışan zanlı, polis ekiplerinin film gibi operasyonu ile yakalandı.

Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü, hırsızlık olaylarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, toplam 10 farklı hırsızlık olayına karışan bir şüpheliyi tespit etti. Şüpheli, yakalanmamak için kaçmaya çalışırken, asayiş ekipleri ile kovalamaca yaşandı. Şüpheli, en son girdiği metruk binada asayiş ekiplerince kıskaca alınarak etrafı çevrildi. Bu esnada, polise yakalanmaktan kurtulmak amacıyla 12 metre yükseklikteki merdiven boşluğundan kendini aşağıya bırakan şahıs, hırsızlık ekipleri tarafından yakalandı.

Şüphelinin toplam 19 farklı dosyadan sabıkası bulunduğu tespit edilirken, tedavisinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'da 10 Hırsızlık Olayına Karışan Şahıs Polisi Aldatamadı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HACI GÜNEŞ - 3.Sayfa

Diyarbakır Hırsızlık Polis

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