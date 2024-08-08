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Diyarbakır'da büyük uyuşturucu operasyonu: 1 milyon 825 bin kök kenevir ve skunk ele geçirildi

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 milyon 825 bin kök kenevir ve skunk bitkisi ile 82 kilo esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli şahıs adli işlemler için Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 milyon 825 bin kök kenevir ve skunk bitkisi ile 82 kilo esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca dün bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Lice ilçesi Yalımlı, Akçabudak ve Saydamlı mahallelerinde icrasına başlanılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur Narko-Terör" operasyonlarının başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonlar kapsamında 1 milyon 635 bin 230 kök kenevir bitkisi,190 bin kök skunk bitkisi, 3 kilogram kubar esrar ve 79 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilerek toplamda 1 milyon 825 bin 230 kök kenevir/skunk bitkisi numune alınmasını müteakip imha edilmiştir. Yakalanan 2 şüpheli şahıs adli işlemleri tamamlamak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiştir." - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Kenevir Lice Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Haberler

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