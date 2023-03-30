Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü motosiklet kazasına ait görüntüler ortaya çıktı

Diyarbakır'da kontrolsüz kavşakta çarpışarak bir kişinin ölümüne ve bir kişinin ise ağır yaralanmasına neden olan motosiklet kazasının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Diyarbakır'da kontrolsüz kavşakta çarpışarak bir kişinin ölümüne ve bir kişinin ise ağır yaralanmasına neden olan motosiklet kazasının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü merkez Kayapınar ilçesi Yılmaz Güney Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kontrolsüz hızlıca giren araç ve motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi metrelerce takla atarak yola savruldu.

Ağır yaralanan 2 kişi, vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan Yunus Tokay, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Feci kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - DİYARBAKIR