Diyarbakır'da ağaçlık alanda yangın: İtfaiye ve jandarmanın söndürme çalışmaları sürüyor
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları itfaiye, orman işletme ve jandarma ekiplerince sürdürülüyor.
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde ağaçlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ve jandarma ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.
Çüngüş ilçesi Geçit Mahallesi'nde bulunan ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, Orman işletme ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinlerinin de destek verdiği yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı