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Diyarbakır-Çınar yolunda otomobil kazası: 2 yaralı

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Diyarbakır-Çınar yolunda meydana gelen bir otomobil kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır- Çınar yolunda bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Diyarbakır-Çınar yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 ABE 222 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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