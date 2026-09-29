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Diyarbakır Çermik'te 11 öğrenci karın ağrısıyla hastaneye kaldırıldı

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Diyarbakır Çermik'te 11 öğrenci karın ağrısıyla hastaneye kaldırıldı
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki Çermik Fen Lisesi'nde dün öğlen yedikleri yiyecekten rahatsızlanan 11 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde zehirlenme bulgusuna rastlanmadı, öğrenciler işlemlerin ardından evlerine gönderildi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yedikleri yiyecekten rahatsızlandıklarını belirten 11 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Çermik Fen Lisesinde yaşandı. Okulda eğitim gören 11 öğrenci, yedikleri yiyecekten sonra karın ağrısı şikayeti yaşadıklarını belirtti. Görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Öğrenciler, okula yönlendirilen ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi. Yapılan muayene ve tetkiklerde herhangi bir zehirlenme bulgusuna rastlanılmadığı öğrenildi. Öğrenciler işlemlerin ardından evlerine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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