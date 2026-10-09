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Diyarbakır Bismil'de jandarmanın operasyonunda 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirildi

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İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirildiğini, 3 şüphelinin yakalanarak tutuklandığını duyurdu. Bakanlık, zehir tacirlerine yönelik operasyonların kesintisiz sürdürüleceğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 ton 200 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve 3 şüphelinin yakalanarak tutuklandığını duyurdu.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlara hız kesilmeden devam ediliyor. Bu kapsamda Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 2 ton 200 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği ve 3 şüphelinin yakalanarak tutuklandığı belirtildi.

Bakanlık tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Diyarbakır'da uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonda 2 ton 200 kilogram esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 3 şüpheli zehir taciri yakalandı. Şüphelilerin tamamı tutuklandı. Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin uyuşturucu madde imal ve ticaretini yürüttükleri tespit edildi. Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman jandarmamızı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızı, Bismil Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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