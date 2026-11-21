Diyarbakır Bağlar'da minibüsün altında ezilmekten kurtulan kişi görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde Bayındırlık Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, şehir içi minibüsün üstüne geldiğini son anda fark ederek geri kaçtı ve minibüsün altında kalmaktan kurtuldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir kişinin yolun karşısına geçerken minibüsün altında ezilmekten kurtulduğu an, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Bayındırlık Caddesi'nde bir kişi, yolun karşına geçmeye çalıştı. Şehir içi minibüsün üstüne geldiğini son anda fark eden şahıs, geri geri kaçarak minibüsün altında kalmaktan kurtuldu. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı