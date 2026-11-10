Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Diyarbakır Bağlar'da malzeme istifli konteynerde çıkan yangın söndürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır Bağlar'da malzeme istifli konteynerde çıkan yangın söndürüldü Haber Videosunu İzle
Diyarbakır Bağlar'da malzeme istifli konteynerde çıkan yangın söndürüldü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde malzeme istifli konteynerde dün akşam saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da malzeme istifli bir konteynerde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Eski Siverek Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle malzeme istifli konteynerde yangın çıktı. Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Arda Güler'in geldiği noktaya bakın! Gurur veren görüntü

Göğsümüz kabartan görüntüler! Helal olsun sana
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüksek gerilim hattında akıma kapıldı! Çevredekilerin tepkisi şaşırttı13

Metrelerce yüksekte dehşet anları! Çevredekilerin tepkisi pes dedirtti
İnşaat işçilerinden duygulandıran hareket! 9'u 5 geçe iskelede Ata'ya saygı için durdular

İskelede duygulandıran an! Kayıtsız kalmadılar
Polat Alemdar'dan Memati'ye büyük ayıp21

Polat Alemdar'dan Memati'ye büyük ayıp
Aziz Yıldırım'dan sürpriz teklif! Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'deki yeni görevi belli oldu

Aziz Yıldırım'dan sürpriz teklif! Dirk Kuyt'ın yeni görevi belli oldu
Sümeyye Aydoğan hakkında bomba iddia: Sabah namazı paylaşımını sildi

Sabah namazı paylaşımını neden sildi?

İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızı Melek Zübeyde'nin son hali

Annesi Yeşilçam yıldızı, babası imparator! İşte kızları
İran'dan dünyaya gözdağı! Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz20

Dünyaya gözdağı! Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz