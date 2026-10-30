Diyarbakır Bağlar'da kontrolden çıkan tır devrildi, sürücü yaralandı

Diyarbakır Bağlar'da kontrolden çıkan tır devrildi, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi. Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır devrildi.
Edinilen bilgilere göre, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Siverek Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı