Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Diyarbakır Bağlar'da kontrolden çıkan tır devrildi, sürücü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır Bağlar'da kontrolden çıkan tır devrildi, sürücü yaralandı Haber Videosunu İzle
Diyarbakır Bağlar'da kontrolden çıkan tır devrildi, sürücü yaralandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi. Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır devrildi.

Edinilen bilgilere göre, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Siverek Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'3 günlük stok yapın' çağrısı ülkeyi karıştırdı: Rafları boşaltan İngilizler en çok tuvalet kağıdı stokladı!

Korkutan uyarı sonrası tüketim çıldırdı! En çok o ürün stoklandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Pep Guardiola bombası! Saniyesinde yanıt verdi

Fenerbahçe'den Guardiola bombası! Saniyesinde yanıt verdi
Anıtkabir'deki olay görüntü sonrası Dervişoğlu'ndan ilk açıklama

Partiyi karıştıran kare! Beklenen açıklama geldi
Van Gölü'nde korkutan tablo! Son 10 yılda olanlar şaşırttı

Türkiye'yi alarma geçiren görüntü!
2026 KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı

Yüz binlerce adayın merakla beklediği sınav sonuçları açıklandı
Parlamentoda büyük arbede! Meşaleler yakıldı, şişeler havada uçuştu

Başbakanı hedef aldılar! Meclis'te ortalık savaş alanına döndü
Yangını söndürmeye geldiler, yaptıkları pes dedirtti

Komedi filmi değil, gerçek!
Aliyev yönetiminden dikkat çeken karar! Türkiye yerine BAE'ye destek

Aliyev yönetiminden şok karar! Türkiye yerine BAE'ye destek