Diyarbakır 3. sayfa haberleri: Diyarbakır'da yol uygulamasında çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Diyarbakır 3. sayfa haberi: Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde polislerin yaptığı yol uygulamasında bir otomobilde çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde polislerin yaptığı yol uygulamasında bir otomobilde çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan 3

şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde bulunan H.A (39), S.A. (41) ve Ş.A.'nın (20) yapılan üst aramalarında 3 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet tabanca şarjörü ve 176 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Otomobilde ise 1 adet ruhsatsız AK-47 piyade tüfeği, tüfeğe ait 6 adet şarjör ve 180 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı. Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR