Diyadin’de Dev Yol Denetimi: 4 Bin 418 Araç ve 6 Bin 50 Kişi Sorgulandı
Ağrı’nın Diyadin ilçesinde Kaymakamlık koordinesinde kolluk kuvvetlerince gerçekleştirilen yol kontrol ve denetimlerinde 4 bin 418 araç ile 6 bin 50 kişi sorgulandı. Kurallara uymayan 28 araca toplam 260 bin 750 TL idari para cezası kesildi.
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrol ve denetimlerinde 4 bin 418 araç ile 6 bin 50 kişi sorgulandı.
Diyadin Kaymakamlığı koordinesinde, kolluk kuvvetleri tarafından ilçe genelinde yol kontrol ve denetim çalışmaları gerçekleştirildi.
Yapılan denetimlerde 4 bin 418 araç ve 6 bin 50 şahıs sorgulandı. Kurallara uymadığı tespit edilen 28 araca toplam 260 bin 750 TL idari para cezası uygulandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı