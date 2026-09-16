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Diyadin’de silah kaçakçılığına büyük darbe: 28 adrese eş zamanlı operasyon

Diyadin’de silah kaçakçılığına büyük darbe: 28 adrese eş zamanlı operasyon
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Ağrı’da silah kaçakçılığına yönelik Diyadin, Doğubayazıt ve Eleşkirt ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 28 adrese baskın düzenlendiAğrı’da silah kaçakçılığına yönelik Diyadin, Doğubayazıt ve Eleşkirt ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 28 adrese baskın düzenlendi.

Ağrı'da silah kaçakçılığına yönelik Diyadin, Doğubayazıt ve Eleşkirt ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 28 adrese baskın düzenlendi

Ağrı'da silah kaçakçılığına yönelik Diyadin, Doğubayazıt ve Eleşkirt ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 28 adrese baskın düzenlendi. Operasyonlarda 41 silah ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Diyadin Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ağrı Valiliği koordinesinde jandarma ekiplerince silah kaçakçılığına yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında Diyadin, Doğubayazıt ve Eleşkirt ilçelerinde belirlenen 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve kurusıkı silahlardan oluşan toplam 41 silah ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

7 Milyon TL'lik Şüpheli Para Hareketi

Operasyon kapsamında yürütülen incelemelerde 7 milyon TL tutarında şüpheli para hareketinin de tespit edildiği bildirildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 12'si hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Kaymakamlık tarafından yapılan paylaşımda, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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