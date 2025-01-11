Diyadin'de 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Programı Düzenlendi
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde düzenlenen 'En İyi Narkotik Polisi Anne' programında, anne ve anne adayları ile bir araya gelinerek uyuşturucuyla mücadelede annelerin rolü vurgulandı. Programda annelere bilgilendirmeler yapıldı ve temalı hediyeler dağıtıldı.
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne" programı düzenlendi.
Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali "En İyi Narkotik Polisi Anne" programı kapsamında Diyadin Mesleki Teknik Anadolu Lisesi konferans Salonun'da anne ve anne adayları ile bir araya geldi.
Programda saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması akabinde açılış konuşması yapan Kaymakam Karali, uyuşturucuyla mücadelede annelerin rolünü vurgulayarak katılım sağlayan herkese teşekkür etti.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelleri tarafından çocuklarda ve gençlerde uyuşturucu ve zararlı madde kullanımının önüne geçmek adına anneleri bilgilendirildi. Ardından Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince siber suçlarla ilgili önleyici olmak adına gerekli sunum ve bilgilendirmeler yapıldı. "KADES" ve "UYUMA" uygulamalarına da değinilen programda,Yeşilay Ağrı Şube Başkanlığı personeli tarafından da YEDAM'lar ve Yeşilayın çalışma şartları ve imkanlar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
Program akabinde kaymakamlık tarafından katılımcılara "En İyi Narkotik Polisi: Anne" temalı hediyeler verildi. - AĞRI