Diyadin'de 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Programı Düzenlendi

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne" programı düzenlendi.

Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali "En İyi Narkotik Polisi Anne" programı kapsamında Diyadin Mesleki Teknik Anadolu Lisesi konferans Salonun'da anne ve anne adayları ile bir araya geldi.

Programda saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması akabinde açılış konuşması yapan Kaymakam Karali, uyuşturucuyla mücadelede annelerin rolünü vurgulayarak katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelleri tarafından çocuklarda ve gençlerde uyuşturucu ve zararlı madde kullanımının önüne geçmek adına anneleri bilgilendirildi. Ardından Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince siber suçlarla ilgili önleyici olmak adına gerekli sunum ve bilgilendirmeler yapıldı. "KADES" ve "UYUMA" uygulamalarına da değinilen programda,Yeşilay Ağrı Şube Başkanlığı personeli tarafından da YEDAM'lar ve Yeşilayın çalışma şartları ve imkanlar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Program akabinde kaymakamlık tarafından katılımcılara "En İyi Narkotik Polisi: Anne" temalı hediyeler verildi. - AĞRI