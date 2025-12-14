Haberler

Sivas'ta göçük altında kalan şantiye müdürünün cansız bedenine, 28 gün sonra ulaşıldı


Sivas'ın Divriği ilçesinde Fimar Madencilik'e ait demir madeninde yaşanan göçükte toprak altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ın cansız bedeni, 28 gün süren arama çalışmalarının ardından bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



Olay, Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Çatlı köyünde faaliyet gösteren Fimar Madencilik firmasına ait açık demir maden ocağında 17 Kasım tarihinde meydana geldi. Açık maden ocağında bir sette yaşanan göçükte, şantiye müdürü Sabri Yıldırım (66) toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göçüğün ardından başlatılan ve aralıksız sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında, Sabri Yıldırım'ın cansız bedenine olaydan 28 gün sonra ulaşıldı. Yıldırım'ın cenazesi, olay yerinde yapılacak incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırılacak. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının inceleme yapmak üzere bölgeye gelmesinin beklendiği öğrenildi. Göçükle ilgili soruşturma sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
