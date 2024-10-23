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Divriği'de Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Divriği'de Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Sivas'ın Divriği ilçesinde 2 katlı evde meydana gelen yangında, evin banyosunda 1 kişi ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Divriği ilçesi Mercantepe Mahallesi'nde sabaha karşı 2 katlı evin ikinci katında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın sonrası evin banyosunda Ünal Arslandemir ölü bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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