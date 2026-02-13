Hastasını muayene ettiği sırada kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti

Sivas'ın Divriği ilçesinde doktor olarak görev yapan Ömer Yılmaz, hastasını muayene ettiği sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Yılmaz, düzenlenen törenin ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Edinilen bilgilere göre, Divriği Devlet Hastanesi'nde görevli olan 71 yaşındaki Doç. Dr. Ömer Yılmaz, görevi başında bir hastayı muayene ettiği esnada fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yılmaz'a hastanede hemen müdahale edildi. Yılmaz, sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Merhum doktor için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi. Törene ilçe protokolü, sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin ardından Yılmaz'ın naaşı, Divriği Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi. - SİVAS