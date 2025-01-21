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Dış İşleri Eski Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız'ın Babası Traktör Kazasında Hayatını Kaybetti

Dış İşleri Eski Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız'ın Babası Traktör Kazasında Hayatını Kaybetti
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Dış İşleri eski Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız'ın babası Hüseyin Yıldız, geçirdiği traktör kazasında ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Cenazesi Çarşamba günü Denizli'de defin edilecek.

Geçirdiği Traktör Kazasında hayatını kaybeden Dış İşleri eski Bakan Yardımcısı ve Denizli eski milletvekillerinden Ahmet Yıldız'ın babasının cenazesi Çarşamba günü defin edilecek.

Hüseyin Yıldız yönetimindeki 20 DA 643 plakalı traktör, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan Hüseyin Yıldız olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerini ardından ambulansla Çardak Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Yıldız hayatını kaybetti.

Yaşamını yitiren yaşlı çiftçinin, 2018-2023 yılları arasında AK Parti Denizli milletvekilliği, 22 Haziran 2023 ile 25 Nisan 2024 tarihleri arasında Dışişleri Bakan Yardımcılığı yapan ve şu an Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olan Ahmet Yıldız'ın babası olduğu belirtildi.

Yapılan otopsinin ardından Hüseyin Yıldız'ın cansız bedeninin Çarşamba günü Denizli'nin Bozkurt ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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