Direksiyonu Kilitlenen Otomobil Apartman Bahçesine Düştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Direksiyonu Kilitlenen Otomobil Apartman Bahçesine Düştü
Haber Videosu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde direksiyonu kilitlenen otomobil, kontrolden çıkarak bir apartmanın bahçesine düştü. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Direksiyonu kilitlenen otomobil apartman bahçesine düştü

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iddiaya göre direksiyonu kilitlenen otomobil kontrolden çıkarak bir apartmanın bahçesine düştü.

Kaza, Emek Mahallesi Akıntürk Sokak'ta meydana geldi. S.O. idaresindeki 78 BB 674 plakalı otomobil, direksiyonun kilitlenmesi nedeniyle kontrolden çıkarak bir apartmanın bahçesine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken incelemenin ardından otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - 3.Sayfa
Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez, değişimiyle dikkat çekti

Osman Ağa'nın kızı Dilek tatil pozlarıyla gündemde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tunç, bilirkişi raporunda Ferdi Zeyrek'i ölüme götüren olayda 6 kusuru tek tek sıraladı

Bakan Tunç Zeyrek'i ölüme götüren olayda 6 kusuru tek tek sıraladı
Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti

Kardeşe, dosta son veda!
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

Cenaze töreninin önüne geçen görüntü!
Oyuncu Ceren Bıyıklı gece yarısı ortalığı birbirine kattı!

Oyuncu Ceren Bıyıklı gece yarısı Şişli sokaklarını karıştırdı
Rusya, Karabağ'ı resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıdı

Rusya resmen ilan etti! O bölge Azerbaycan toprağı olarak tanındı
Kulübüyle bile görüştüler! Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor

Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor
Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı

Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.