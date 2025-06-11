Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Kozmetik Mağazasına Girdi

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Antalya'da bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bir kozmetik mağazasının vitrininden içeri girdi. Maddi hasarın oluştuğu kazada, sürücü kazayı hafif yaralanmadan atlattı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kozmetik mağazasına böyle girdi

ANTALYA - Antalya'da seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü kaldırımı aşarak işyerinin vitrininden içeri girdi. İşyerinde maddi hasar oluşurken, sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Antalya Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki Onur Ş.'in kullandığı 07 AYS 872 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki dubaları aştıktan sonra kozmetik mağazasının vitrininden içeri girmesiyle kaza meydana geldi. Kazanın sabah erken saatte meydana gelmesi ve kaldırımda kimsenin olmaması olası bir facianın yaşanmasını önlerken, otomobil sürücüsü şans eseri kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, başta kozmetik mağazasının vitrini olmak üzere raflardaki ürünler zarar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa
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