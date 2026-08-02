Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet otomobile çarptı

Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, aynı istikamette seyreden otomobile çarparak sürüklendi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 11 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kübra A. yönetimindeki 16 AKC 761 plakalı otomobil orta şeritte seyir halindeyken, aynı istikamette sağ şeritte ilerleyen Deniz Selin B. idaresindeki 16 CAY 730 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobile çarptı. Yaşanan kaza sonrası motosiklet sürüklendi. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı