Direksiyon dersinde fren yerine gaza basınca olanlar oldu! İşte o anlar

Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde direksiyon dersi sırasında fren yerine gaza basan sürücü, otomobiliyle kaldırıma çıkarak iş yerinin önüne düştü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde direksiyon dersi sırasında sürücünün fren yerine gaza basması sonucu otomobil kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan araç bir iş yerinin önündeki boş alana düşerken, yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Osmangazi ilçesi Güneştepe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon dersi alan sürücü panikleyerek fren yerine gaza bastı.

FREN YERİNE GAZA BASTI, DÜKKANIN ÖNÜNE UÇTU

Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma çıktı, ardından bir dükkanın önünde bulunan boş alana düştü. Kazada yaralanan olmazken, araçta hasar meydana geldi.

O ANLAR KAMERALARDA

Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak, araç bulunduğu yerden çıkarıldı. Kaza anı ise, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
