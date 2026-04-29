Direksiyon başında kalp krizi geçirince kaza yaptı: Kalbi duran sürücüye 112 ekipleri müdahale etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücünün kullandığı araç, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle duran kalbi çalıştırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Ali Rıza B. (81) yönetimindeki 16 FB 409 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyonda kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Yusuf K. (34) yönetimindeki 16 LEF 89 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından yara almadan kurtulan sürücü Yusuf K., diğer araca yaklaştığı sırada sürücü Ali Rıza B.'yi (81) baygın halde buldu. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kalbi duran sürücüye, kalp masajı yaparak hastaneye getirdiler. Yaşlı adamın duran kalbi yapılan müdahaleler sonucu çalıştırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı