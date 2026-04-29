Direksiyon başında kalp krizi geçirince kaza yaptı: Kalbi duran sürücüye 112 ekipleri müdahale etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücünün kullandığı araç, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücünün kullandığı araç, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle duran kalbi çalıştırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Ali Rıza B. (81) yönetimindeki 16 FB 409 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyonda kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Yusuf K. (34) yönetimindeki 16 LEF 89 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından yara almadan kurtulan sürücü Yusuf K., diğer araca yaklaştığı sırada sürücü Ali Rıza B.'yi (81) baygın halde buldu. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kalbi duran sürücüye, kalp masajı yaparak hastaneye getirdiler. Yaşlı adamın duran kalbi yapılan müdahaleler sonucu çalıştırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
FED Başkanı Powell'dan brent petrol uyarısı: Henüz zirveye ulaşmadı

Gerçekleşirse dünya için felaket olur: Daha zirveyi görmedi
Muhittin Böcek ve ailesine ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin soruşturma

Muhittin Böcek ve ailesiyle ilgili ortalığı karıştıran görüntü iddiası
Orta Doğu'daki ABD denizcileri, yemeklerinin fotoğrafını paylaştı

ABD askerlerinden Trump'ı zora sokacak "yemek" paylaşımı
Görevden alınan İYİ Partili il başkanı üyelikten istifasını açıkladı

Görevden alındı, milletvekilini suçlayıp partiden de istifa etti

Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler

Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
Tartıştığı kadını sokak ortasında yumrukladı, müdahale edenlere tepki gösterdi

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Orta Doğu'daki ABD denizcileri, yemeklerinin fotoğrafını paylaştı

ABD askerlerinden Trump'ı zora sokacak "yemek" paylaşımı
Herkes o detaya takıldı, First Lady Trump'ın elini yine tutmadı

Kraliyet onuruna verilen yemekte herkes o detaya takıldı

Van'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı

Sokak köpekleri, çocuklara saldırdı! Kahreden haber geldi