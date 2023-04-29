Dinlenme tesisine girmek isterken bariyere ok gibi saplandı! O anlar kamerada
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Niğde'de bir otomobilin dinlenme tesisine girmek isterken bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Niğde-Adana otoyolunda meydana gelen kazada, M.Ö'nün kullandığı otomobil, Başmakçı Mevkii'ndeki dinlenme tesisinin girişinde hızdan dolayı bariyerlere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
2 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA
Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki 2 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Otomobilin bariyerlere çarpma anı da, tesisin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa