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Dinlenme tesisine girmek isterken bariyere ok gibi saplandı! O anlar kamerada

3. Sayfa Haberleri

Niğde'de bir otomobilin dinlenme tesisine girmek isterken bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Niğde-Adana otoyolunda meydana gelen kazada, M.Ö'nün kullandığı otomobil, Başmakçı Mevkii'ndeki dinlenme tesisinin girişinde hızdan dolayı bariyerlere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki 2 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Otomobilin bariyerlere çarpma anı da, tesisin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dinlenme tesisine girmek isterken bariyere ok gibi saplandı! O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Niğde 3. Sayfa Haberler

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