Dinleme cihazı soruşturmasında iki şüpheli için tutuklama talebi

Dinleme cihazı soruşturmasında iki şüpheli için tutuklama talebi
Güncelleme:
"Süper Vali" olarak anılan Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun makam odasında dinleme cihazı tespit edilmesine ilişkin soruşturmada 2 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Tokat'ta Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun makam odasına dinleme cihazı yerleştirildiğinin tespit edilmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

TOKAT BELEDİYE BAŞKANI'NIN MAKAM ODASINDA DİNLEME CİHAZI BULUNDU

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde güvenlik birimleri tarafından Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun makam odasında gerçekleştirilen kontroller sırasında bir dinleme cihazı bulundu. Durumun tespit edilmesinin ardından konu derhal adli ve emniyet birimlerine bildirildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde olayla ilgili adli ve teknik inceleme başlatıldı. İncelemelerin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla Canikli Konağı güvenlik altına alınırken, ilgili alanlarda detaylı ve titiz bir çalışma gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belediye personellerinin de ifadelerine başvuruldu.

2 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Yürütülen soruşturma kapsamında olayla ilgili gözaltına alınan E. Y. ile belediye personeli Y. Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

