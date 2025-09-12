Haberler

Dinar'da Polis Huzur Denetimleri Gerçekleştirildi

Dinar'da Polis Huzur Denetimleri Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde gece saatlerine kadar süren asayiş denetimleri yapıldı. Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü, halkın yoğun bulunduğu alanlarda denetimler gerçekleştirerek güvenliği sağlamaya devam edeceğini açıkladı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis tarafından asayiş ve huzur denetimleri gerçekleştirildi.

Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gece geç saatlere kadar süren denetim yapıldı. Denetim çerçevesinde halkın yoğun olarak bulunduğu otogar çevresi, Cumhuriyet Meydanı ve alışveriş merkezleri çevresinde denetimler yapıldı. Denetimlerin ardından kurumdan yapılan yazılı açıklamada ise "Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla uygulamalarına kararlılıkla devam edecektir" denildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
