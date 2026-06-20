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Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde 40,84 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Ş.T., çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis ekipleri tarafından bir otomobilde yapılan aramada 40,84 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçe girişindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Ekipler tarafından araç içerisinde yapılan aramada 40,84 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonda araçta bulunan Ş.T. isimli şüpheli şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ş.T., çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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