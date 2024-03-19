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Dilovası'nda Tabancalı Saldırı Sonucu Ölüm

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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde otomobilinden indiği esnada husumetlisi tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından polis, saldırganı yakalamak için çalışmalara başladı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde otomobilinden indiği esnada husumetlisi tarafından tabancayla vurulan kişi kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, 11.00 sıralarında Dilsikelesi Mahallesi 702 Sokak'ta meydana geldi. Emre Taşdemir, park ettiği 34 HDB 992 plakalı Volkswagen marka otomobilinden indiği esnada yanına yaklaşan husumetlisi Ü.Y.'nin tabancalı saldırısına uğradı. Mermilerin isabet ettiği Emre Taşdemir, kanlar içinde yere yığıldı. Ü.Y. ise tabancayı olay yerinde bırakıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Emre Taşdemir, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine sevk edildi. Taşdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polisin Ü.Y.'yi yakalamak için çalışmaları sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dilovası Kocaeli Olaylar Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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