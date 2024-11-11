Dilberay neden öldü, ölüm sebebi ne?

Şarkıcı Dilber Ay, Ankara'da akraba ziyareti sırasında rahatsızlanıp kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Peki, Dilberay neden öldü, ölüm sebebi ne?

DİLBERAY KİMDİR?

Dilber Ay Karakaş, tanınan ismi ile Dilberay, acılı bir hayat sürdü.

2019 yılında hayata veda eden Dilber Ay'ın hayat hikayesini konu edinen film, beyaz perdenin ardından televizyonda zaman zaman yayınlanıyor.

Dilber Ay, Kahramanmaraş'ta sekiz çocuklu bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Hayata çadırda başlayan Dilber Ay, 13 yaşındayken kendisinden yaşça büyük bir adama para karşılığı satıldı.

Evlenip, çocuk sahibi olan Dilber Ay'ın en büyük tutkusu şarkı söylemekti ve bu yüzden dayak yiyip, işkence çekti. Ancak o yaşadığı her acıya rağmen sesinden aldığı güçle sahnelere adım attı.

DİLBERAY NEDEN ÖLDÜ, ÖLÜM SEBEBİ NE?

Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş, Ay'ın asıl ölüm nedeninin basında yer aldığı gibi kalp krizi değil, ayak tırnağını keserken iltihap kapması olduğunu söyledi.