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Dilan Polat ve Sıla Doğu, Hayasızca Hareketler Suçlamasıyla Gözaltına Alındı

Dilan Polat ve Sıla Doğu, Hayasızca Hareketler Suçlamasıyla Gözaltına Alındı
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Eğlence mekanında gerçekleştirdikleri hareketler nedeniyle 'hayasızca hareketler' suçundan soruşturma başlatılan Dilan Polat ve Sıla Doğu, adliyeye getirildi. Daha önce kara para aklama suçlamasıyla yargılanan ünlü isimlerin durumu merakla takip ediliyor.

Bir eğlence mekanında gerçekleştirdikleri hareketleri gerekçesiyle haklarında 'hayasızca hareketler' suçundan re'sen başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Dilan Polat ve Sıla Doğu, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Beşiktaş'ta bulunan bir eğlence mekanında kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun sosyal medyada videosu paylaşılmış, videodaki gerçekleştirdikleri hareketleri gerekçesiyle şüpheli Polat ve Doğu hakkında 'hayasızca hareketler' suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Dilan Polat ve Sıla Doğu adliyeye getirildi

Bir süre önce kara para aklama suçlamasıyla yargılandıkları davadan tahliye edilen Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun gözaltına alındıkları öğrenildi. Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun müracaat bürosundaki görevli savcıya ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildiği öğrenildi.

Engin Polat'ın ise destek için avukatıyla adliyeye geldiği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dilan Polat Sıla Doğu Politika istanbul 3-sayfa Magazin Hukuk

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