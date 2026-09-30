Dilan Polat 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturmasında gözaltına alındı, fenalaştı

Dilan Polat 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturmasında gözaltına alındı, fenalaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, sosyal medyada yapılan bir paylaşım üzerine 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Polat, savcılıkta ifade verdiği esnada fenalaşınca odaya sağlık ekipleri sevk edildi.
Dilan Polat "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan gözaltına alındı. Polat, savcılıkta ifade verdiği esnada fenalaşması üzerine odaya sağlık ekipleri sevk edildi.
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat hakkında sosyal medyada yapılan bir paylaşım üzerine "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Dilan Polat, adliyeye sevk edildi. Polat, savcılıkta ifade verdiği esnada fenalaşması üzerine odaya sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı