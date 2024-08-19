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Dilan Polat'a tahliye kararı

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Kara para aklama suçlamasıyla hakkında dava açılan Dilan Polat, avukatının itirazı sonucu tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Dilan Polat'a tahliye kararı

İSTANBUL - Kara para akladıkları gerekçesiyle Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 kişi hakkında dava açılmıştı. Avukatın mahkemeye sunduğu itiraz dilekçesini kabul eden mahkeme, Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında dava açılmıştı. Kasım ayından itibaren cezaevinde tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Tüm suçlardan tahliye edildi

Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz'un tutukluluk incelemesine yaptığı itiraz 8. ağır ceza mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, Dilan Polat'ın tüm suçlardan tahliyesine karar verildi. Polat'ın tahliyesi için cezaevine yazı gönderildi.

4 Eylül'de hakim karşısında çıkacaklar

Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanık 4-5 ve 6 Eylül tarihinde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dilan Polat 3-sayfa Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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