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Dikkatsiz Sürücüler Kazayı Beraberinde Getirdi

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Kocaeli'de meydana gelen maddi ve yaralamalı trafik kazaları, sürücülerin dikkatsizliğini gözler önüne serdi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne yansıyan görüntülerde, trafik kurallarına uyulmaması ve acelecilik dikkat çekti.

Dikkatsiz sürücüler kazayı beraberinden getirdi

KOCAELİ - Kocaeli'de meydana gelen maddi ve yaralamalı trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne yansıdı. Görüntüler, sürücülerin dikkatsizliği gözler önüne serdi.

Kocaeli'de sık sık maddi ve yaralamalı trafik kazaları meydana geliyor. Sürücülerin kural tanımazlığı ve dikkatsizliği sebebiyle meydana gelen kazalarda birçok can da hayattan koparılıyor. Kocaeli'de meydana gelen bazı yaralamalı ve maddi hasarlı kazalar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS)'nce görüntülendi. Görüntüler sürücülerin dikkatsizliğini gözler önüne serdi. Görüntülerde, sürücülerin trafik kurallarına uymaması veya aceleci davranması sebebiyle kazaların meydana geldiği görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - 3.Sayfa
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