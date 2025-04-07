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Dikkatsiz Sürücü Kazaya Neden Oldu: O Anlar Kamerada

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Sivas'ta bir halk otobüsünün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Olay anı otobüs içerisindeki kameraya yansıdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dikkatsiz sürücü kazaya neden oldu: O anlar kamerada

SİVAS - Sivas'ta bir halk otobüsünün karıştığı kaza, otobüsün içerisindeki kameraya yansıdı. 3 kişinin yaralandığı kazada oluşan panik anları, saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. 58 H 249 plakalı halk otobüsü, ana cadde üzerinde ilerlediği esnada tali yoldan çıkan 58 AFE 694 plakalı Seat marka cipe çarptı. Kazada cip sürücüsü F.N.Ç., ile otobüste bulunan K.K. ile F.K. yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza anı otobüsün içerisinde bulunan kameraya yansıdı. Çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu anlar, saniye saniye kaydedildi.

Dikkatsiz Sürücü Kazaya Neden Oldu: O Anlar Kamerada
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİNE ALEYNA ELMALI - 3.Sayfa
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