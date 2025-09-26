Haberler

Dikili Açıklarında 36 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, 18 çocuğun da aralarında bulunduğu 36 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, sıkış tepiş bir lastik bota sığarak yurt dışına çıkmaya çalışıyordu.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişiminde olan, aralarında 18 çocuğun bulunduğu 36 düzensiz göçmeni yakaladı.

24 Eylül günü saat 05.30'da Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-02) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-905, KB-45) tarafından hareket halindeki bot durduruldu. Yapılan kontrolde 18'i çocuk 36 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin, sıkış tepiş bir lastik bota sığmaları dikkat çekti.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
