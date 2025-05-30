Didim ve Sultanhisar'da Jandarma Şok Uygulama Gerçekleştirdi

Aydın'ın Didim ve Sultanhisar ilçelerinde jandarma tarafından yapılan şok uygulamalarda 365 sahıs ve 77 araç sorgulandı, 24 umuma açık yer kontrol edildi.

Didim ve Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından Didim ve Sultanhisar ilçelerinde suçun önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik Asayiş Timleri, JASAT ve Trafik Timleri ile umuma açık yerler ile belirlenen kontrol noktalarda şok " Sıcak Nokta Uygulaması" gerçekleştirildi. Uygulamalarda 24 umuma açık yer kontrol edildi. 77 araç sorgulanırken, 12 bin 400 TL idari para cezası uygulandı. 365 şahsın sorgusu yapılırken, 2 yabancı uyruklu ve 2 çeşitli suçlardan aranan şahıs yakalandı. - AYDIN