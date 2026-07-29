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Didim sahillerini tatilciler doldurdu

Didim sahillerini tatilciler doldurdu
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Aydın’ın Didim ilçesinde sıcak havadan bunalan vatandaşlar sahilleri doldurdu.

Aydın'ın Didim ilçesinde sıcak havadan bunalan vatandaşlar sahilleri doldurdu.

Aydın'ın dünyaca ünlü turizm kenti Didim, sezonun en sıcak günlerini yaşıyor. Termometrelerin yükselmesiyle birlikte sıcak havadan bunalan binlerce yerli ve yabancı turist, serinlemek ve güneşin tadını çıkarmak için soluğu ilçenin eşsiz sahil ve koylarında alıyor.

Altınkum Halk Plajı, bu kavurucu günlerde adeta ziyaretçi akınına uğradı. Denizin ve güneşin keyfini çıkarmak isteyen tatilciler, şemsiyelerini kaparak sahili doldurdu. 2. ve 3. Koy Halk Plajları ile Cennet Koy da tatilcilerden nasibini aldı. Akbük'teki koylar da, turistlerin en çok tercih ettiği sahiller arasında yerini aldı. Altınkum ve çevresindeki su sporları merkezlerinde de yoğunluk tavan yaptı. Parasailing ile Didim'i kuş bakışı seyreden adrenalin tutkunları, Jet-ski ve Ringo ile dalgaların üzerinde hız yapan gençler, gün boyu eğlencenin tadını doyasıya çıkardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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