Aydın merkezli 3 ilde 'torbacı' operasyonu: 13 gözaltı

Aydın'ın Didim ilçesi merkezli 3 ayrı ilde yapılan 'torbacı' operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı, 4 kişi tutuklandı.

Sokak uyuşturucu satıcılarına yönelik jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Didim merkezli, Antalya ve Denizli dahil 3 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 50 şüpheli tespit edilirken, adres ve araçlarda yapılan aramalarda 2 bin 400 gram kubar esrar, 213 fişek satışa hazır esrar, 12 gram kokain, 29 adet içime hazır esrar, 3 kök hint keneviri, 6 tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 12 hassas terazi, 317 adet 9 mm fişek, 32 bin 800 TL nakit para, 23 adet bong aparatı ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla 13 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S.K. (38), E.B. (48), A.K. (47) ve A.Ç. (36) tutuklanarak ceza evine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkındaki adli işlemler sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı