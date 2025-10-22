Haberler

Didim'de Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti suçundan aranan bir şahsı düzenledikleri operasyonla yakalayarak tutukladı. Hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu suçundan aranan şahıs jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Didim ilçesi Efeler Mahallesi'nde Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler tarafından yapılan operasyon sonucunda, "Uyuşturucu İmal ve Ticareti" suçundan aranma kaydı olduğu tespit edilen 1 şahıs yakalandı. Hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs gözaltına alınırken, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
