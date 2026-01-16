Haberler

Didim'de uyuşturucu operasyonu: Kenevir yetiştirme kabini ele geçirildi

Didim'de uyuşturucu operasyonu: Kenevir yetiştirme kabini ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, evde kurulan kenevir yetiştirme sistemi deşifre edildi. İki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve kenevir malzemeleri ele geçirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda, evde kurulan kenevir yetiştirme sistemi deşifre edildi.

Edinilen bilgiye göre, Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda Ö.E.Y. ve E.D.İ. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 19 kök Hint kenevir bitkisi, 5,56 gram esrar maddesi, 167,26 gram Hint kenevir bitkisi ile birlikte kenevir yetiştirmek amacıyla kurulu vaziyette bulunan bitki yetiştirme kabini bulundu. Ayrıca 2 adet havalandırma cihazı, 4 adet aydınlatma düzeneği ve 1 adet buhar makinası da ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak

Emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali

Akşener'in bu halini unutun
Ameliyattan sonra aylarca ağrı çekti! Gerçek ortaya çıktığında her şey için çok geçti

Ameliyat bitti, ağrısı bitmedi! Gerçek anlaşıldığında artık çok geçti
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı

Leyla Aydemir davasında 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı
Fenerbahçe'den tarihi karar! Bu şartı kabul etmeyen futbolcuyla masaya oturulmayacak

Bu şartı kabul etmeyen futbolcuyla masaya oturulmayacak
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali

Akşener'in bu halini unutun
Mert Günok'tan genç Beytullah'a forma jesti

Fener'in yıldızı genç Beytullah'a unutamayacağı bir an yaşattı
İnfial yaratan altın iddiası! Bakanlıktan yalanlama geldi

İnfial yaratan altın iddiası! Bakanlıktan jet açıklama geldi