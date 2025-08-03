Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: 22 Gram Kokain ve 35 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda 22 gram kokain, 35 gram metamfetamin ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında Didim ilçesinde M.A. ve Şanlıurfa'da da Ş.G. isimli şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ikamet adreslerinde ve bir araçta yapılan aramalarda 22 gram kokain, 35 gram metamfetamin ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Şanlıurfa'da yakalanan Ş.G., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilirken, Didim'de yakalanan M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AYDIN