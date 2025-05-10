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Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan narkotik operasyonunda uyuşturucu satışı yapan 2 şüpheli yakalandı. Bir şüpheli tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticareti suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında E.E. ve E.B. isimli şüphelilerin bir çok kişiye uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti. Şahıslar düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 30 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.E. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, E.B. isimli şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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