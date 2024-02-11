Didim'de trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Pınar Caddesi üzerinde meydana öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki kavşakta henüz bilinmeyen bir nedenle otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Fırat Arslan'a (30) ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Arslan doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Arslan'ın ölüm haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN